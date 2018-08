Geen geheime dienst om geradicaliseerde gevangenen in het oog te houden LVA

22 augustus 2018

04u56

Bron: Belga 0 In tegenstelling tot landen als Frankrijk richt België geen aparte inlichtingendienst op binnen de gevangenissen om de honderden geradicaliseerde gedetineerden in de gaten te houden. Dat is beslist nadat het gevangeniswezen de voor- en nadelen van zo'n nieuwe interne inlichtingendienst heeft bestudeerd.

De regionale gevangenisdirecteurs lanceerden vorig jaar een oproep om zo'n inlichtingendienst te krijgen, schrijft De Tijd woensdag. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) benadrukt dat hij andere maatregelen neemt om de radicalisering in onze gevangenissen aan te pakken.

Het gevangeniswezen wordt onder meer een officiële steundienst van het antiterreurorgaan OCAD, net als de Staatsveiligheid en de politie. In elke gevangenis komt er bovendien een information officer. Die zal in lokale taskforces met andere veiligheidsdiensten overleggen over risicovolle gedetineerden.