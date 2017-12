Geen gedetineerden naar rechtbank op 20 december: Veiligheidskorps staakt EB

17u13

Bron: Belga 6 Photo News Het personeel van het Veiligheidskorps, dat instaat voor het overbrengen van gedetineerden tussen de gevangenis en de rechtbank, zal op 20 december een nationale staking houden. Dat deelde het vakbondsfront mee. De bonden hekelen de onduidelijkheid over de nieuwe directie beveiliging (DAB) die er binnen de federale politie zal komen.

Binnen een jaar moet de overgang van het korps, dat nu onder Justitie valt, rond zijn. Maar de bonden willen de voorwaarden rond de overstap van de 440 leden van het Veiligheidskorps niet aanvaarden. Volgens hen zal de overstap ongeveer 1.000 euro bruto kosten aan het pensioen van de betrokkenen.

Het personeel zal dus in staking gaan op 20 december. Nadien vragen de bonden hen om hun functie tot op de letter van het reglement uit te voeren. In januari volgen nieuwe acties. De komende dagen maken de bonden een actiekalender bekend.

"We verwachten antwoorden op pertinente vragen. Alles is op de lange baan geschoven, er is geen duidelijkheid", zegt Filip Dudal van ACV.

Stiptheidsacties

Hij acht acties mogelijk, totdat er duidelijkheid komt. Na de staking op 20 december zal er in eerste instantie dus sprake zijn van stiptheidsacties. "Ze gaan hun taken stipt uitvoeren. Ze gaan ook niet meer doen. Dat kan van alles zijn."

Wie overstapt, zal volgens de ACV'er initieel niets verliezen, maar over de hele loopbaan gezien wel. Over die loopbaan is nu bij het Veiligheidskorps reed veel onduidelijkheid, klinkt het. Ook zijn bevorderingen nog niet uitgevoerd. Dudal vraagt voor het personeel duidelijkheid over de lonen, de loopbaan of bijvoorbeeld weekendwerk.