Geen fraude met Vlaamse donaties aan Rode Kruis tijdens ebolacrisis MV

13u45

Bron: Belga 0 ANP, AFP De Vlaamse giften aan het Rode Kruis tijdens de ebolacrisis van 2014-'16 werden niet gebruikt bij de begin deze maand ontdekte "ebolafraude". Dat meldt het Rode Kruis-Vlaanderen op zijn website.

Begin november werd duidelijk dat zowat 5 miljoen dollar aan giften aan het Internationale Rode Kruis in rook is opgegaan. "De fraude kwam aan het licht dankzij een proactief onderzoek van de Internationale Federatie van het Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen (IFRC)", merkt de Vlaamse tak op. Die tak zamelde 57.000 euro in voor de crisis, maar dat geld werd niet ingezet via IFRC.

Rode Kruis-Vlaanderen zegt dit nieuws, net zoals IFRC, te "veroordelen en betreuren". "We lieten meteen uitzoeken of er ook Vlaamse giften verdwenen door deze wanpraktijken. In een periode waarin tienduizenden mensen dringend nood hadden aan levensnoodzakelijke hulp, waren er toch medewerkers die hun eigenbelang voorop stelden. Dat is werkelijk ongehoord en strookt niet met onze Rode Kruiswaarden en -normen."

De 57.000 euro aan Vlaamse donaties, ingezameld via het publiek en steun van de provincie Antwerpen, diende om twee Vlaamse verpleegkundigen uit te sturen naar het ebolaverzorgingscentrum van het Rode Kruis in Sierra Leone.

Volgens het Rode Kruis schept "de plotse instroom van financiële middelen in landen waar stabiele financiële monitoring ontbreekt vaak een kader waarin fraude mogelijk wordt gemaakt. Net daarom hanteert IFRC sinds 2014 strengere regels tegen misbruik."

De fraude werd aan het licht gebracht door interne controle, wat betekent dat "de strengere aanpak werkt". Nog volgens de mededeling van het Rode Kruis is IFRC vastbesloten al het achtergehouden geld terug te eisen.