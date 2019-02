Geen files en spookachtig lege vertrekhal op luchthaven in Zaventem: zo zag de stakingsdag eruit TT ADN HA AW

13 februari 2019

15u00

Bron: Belga, eigen berichtgeving 132 De vakbonden leggen vandaag massaal het werk neer omdat ze vinden dat de werknemers er financieel te weinig op vooruitgaan. De stakingsoproep werd massaal opgevolgd: in het hele land gingen bedrijfspoorten dicht en werden stakingspiketten opgetrokken. Op de weg was het bijzonder rustig en de hal van Brussels Airport was spookachtig leeg. Jammer genoeg waren er ook enkele incidenten. Zo zag de stakingsdag eruit.

De talrijke stakingsposten, verspreid over het hele land, lokten bij de werkwilligen heel wat frustraties uit. Zo zorgde een stakerspost op de Corneel Heymanslaan in Gent, niet ver van de Ghelamco Arena, voor heel wat verkeershinder. Nadat één chauffeur het helemaal had gehad met de ellende, besloot hij om door te rijden. Hij sleurde twee stakers mee, maar die raakten gelukkig niet zwaargewond.

De bestuurder mocht overigens na verhoor gewoon beschikken. Hij verklaarde dat hij in paniek raakte nadat hij fysiek belaagd werd door de stakers. “Eén van de stakers hield het deurportier vast en hield zich met de andere hand vast aan het open raam”, zo verklaarde de man. In een reflex reed hij door.

Ook in Houthalen-Helchteren raakte een vakbondsmilitant lichtgewond bij een aanrijding. Een chauffeur van een transportbedrijf uit Pelt werd er aangereden door een bedrijfsleider. Het slachtoffer raakte lichtgewond aan de knie en werd naar het ziekenhuis gebracht. De man heeft een klacht ingediend wegens opzettelijke slagen en verwondingen. De politie heeft een pv opgesteld.

Tenslotte reed nog een derde autobestuurder in op een staker. Dat gebeurde in Waver. Het slachtoffer raakte niet gewond, maar diende wel een klacht in bij de politie. Dat meldt de regionale editie Waals-Brabant van de krant La Dernière Heure

(Lees verder onder de video)

Brussels Airport spookachtig leeg

Brussels Airport verwittigde reizigers op voorhand dat ze maar beter thuisbleven op deze stakingsdag. En de spookachtig lege vertrekhal is meteen het bewijs dat ze luisterden. Vanmorgen dwaalden nog een vijftigtal verdwaalde reizigers rond, maar verder was er vrijwel niemand te bespeuren.

De staking van de luchtverkeersleiders maakte landen of opstijgen voor binnen- en buitenlandse vluchten onmogelijk. En ook rondom de luchthaven stonden stakingsposten die verhinderden dat auto’s bij de luchthaven geraakten.

Vanavond om 22 uur herneemt het vluchtverkeer. Er staat nog een vlucht richting Moskou gepland om morgen de gewone gang van zaken te hervatten. Het belooft extra druk te worden door de omgeboekte vluchten, dus Brussels Airport raadt aan om vroeg te komen.

Openbaar vervoer

Wie zijn heil zocht bij het openbaar vervoer werd ook zwaar teleurgesteld. Zo reed gemiddeld 17 procent van alle chauffeurs van De Lijn uit vandaag. De chauffeurs die reden, werden ingezet op prioritaire lijnen. De staking bij De Lijn eindigt trouwens pas na middernacht. Nog een minpunt: in Limburg wordt de staking morgen gewoon voortgezet. Ook dan moeten reizigers tijdens ochtend- en avondspits rekening houden met zware hinder.

Bij de NMBS reed de helft van de treinen uit en volgens woordvoerder Dimitri Temmerman is “alles zeer goed verlopen”. De NMBS zette vooral in op de ochtend- en avondspits: “Tijdens de ochtendspits is dan ook meer dan de helft van de treinen uitgereden.” Toch was er bitter weinig volk aan de perrons. De ochtend- en avondspits werd vermeden, maar ook tijdens de daluren telden weinig personen op de minimale dienstverlening.

🚊 Dit is hoe de #nationalestaking eruitziet op de anders erg drukke trein van Mortsel-Oude God naar Brussel, om 7u48 vanochtend. Zeeën van ruimte. Fan van die minimale dienstverlening! pic.twitter.com/SsOOrLdukw Niels Timmermans(@ timmermansniels) link

Rustige ochtend- en avondspits

Om te besluiten met een positieve noot: het was uitzonderlijk rustig op de Belgische wegen. De automobilisten leken het zekere voor het onzekere genomen te hebben en bleven weg uit het verkeer. Om 6.45 uur stond er amper file op de Vlaamse snelwegen. “Bijzonder kalm”, klonk het bij het Vlaams Verkeerscentrum.

“Er is niets bijzonders te zien, ook niet op de plaatsen waar er normaal structurele files zijn”, aldus woordvoerder Peter Bruyninckx . Er staat momenteel 2 kilometer file op de Vlaamse hoofdwegen, terwijl er op dat uur normaal al meer dan 40 kilometer staat. Ook tijdens de avondspits was het bijzonder rustig. Omstreeks 17 uur stond er op de Vlaamse hoofdwegen amper vijftien kilometer file.