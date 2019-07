Geen felicitaties van Franstalige voorzitters voor Michel LH

03 juli 2019

10u19

Bron: Belga 0 Geen enkele Franstalige partijvoorzitter heeft gelukwensen overgemaakt aan premier Charles Michel voor zijn benoeming tot vaste voorzitter van de Europese Raad.

Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet stuurde wel tweets de wereld in over de vrijlating van de kapitein van het Duitse reddingsschip Sea-Watch en eentje met gelukwensen over de overwinning van de Belgische basketploeg. De andere Ecolo-covoorzitter, Zakia Khattabi tweette wel, maar dan dat "N-VA zijn beste bondgenoot is kwijtgespeeld".



PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw vindt dat Charles Michel promotie heeft gemaakt naar "het Europa van ongelijkheid en concurrentie", nadat hij in eigen land werd gesanctioneerd voor zijn "anti-sociaal besparingsbeleid".

Wel felicitaties van Magnette

Paradoxaal genoeg, gezien hun onderlinge relaties, kwamen er wel felicitaties van Paul Magnette. Wel voegde de Waalse PS-toponderhandelaar er aan toe dat Michel zal kunnen rekenen op de "kritische kracht van de linkse Europeanen". In een andere tweet zegt Magnette te hopen dat het Europees parlement het pakket topjobs verwerpt. Voor alle duidelijkheid: over Michel spreekt het parlement zich niet uit.

Ook andere Franstalige politici feliciteerden Michel, zoals voormalig cdH-voorzitter Benoît Lutgen en fractieleidster Catherine Fonck. De meeste gelukwensen kwamen vanuit zijn eigen partij MR en vanuit Vlaanderen.

De relaties tussen MR en de andere partijen in het zuiden van het land - in het bijzonder PS en Ecolo - zijn bijzonder gespannen sinds de liberalen in 2014 als enige Franstalige partij in zee ging met N-VA. Die onderlinge verhoudingen wegen vandaag op de vorming van een Waalse regering.