Geen fan van de hitte? Met deze eenvoudige tips blijf je lekker koel KVDS

31 juli 2020

07u28 0 Het zou vandaag wel eens de warmste dag van het jaar kunnen worden, met temperaturen die tot 35 graden klimmen en hoger. Wie niet houdt van zulke hitte of er niet goed tegen kan, zoals kinderen en senioren, kan een aantal tips in acht nemen om het allemaal wat dragelijker te maken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Weerman Frank Deboosere waarschuwde gisteren al voor de tropische warmte op Twitter. Hij wijst er op zijn website op dat de hitte niet gelijkmatig verdeeld is en dat er altijd koelere plekjes zijn. In huis is dat de noordkant, waar de zon niet komt. En de kelder, want doordat warme lucht stijgt, is het op een bovenverdieping warmer dan op een benedenverdieping.

Buiten zoek je best de zee op of een bos. Of de hoogte, want gemiddeld daalt het kwik om de 100 meter met ongeveer 0,6 graden Celsius. De temperatuur op het platteland is doorgaans trouwens lager dan in de stad. In de stad is er immers veel asfalt en beton, die de hitte vasthouden.





Ook het Rode Kruis lijst een aantal handige tips op tegen de hitte. Een overzicht.

- Drink veel, ook als je geen dorst hebt. Alcohol en cafeïne vermijd je best wel, want die maken dat je vaker naar toilet moet en juist meer vocht verliest. Neem een drinkbus mee als je op stap gaat.

- Kies voor frisse jurkjes en shirts van luchtige materialen. Die houden je lichaamstemperatuur beter op peil dan strakke topjes en aansluitende shorts.

- Sporten doe je best ’s morgens vroeg of ’s avonds laat, als het wat frisser is.

- Blijf op het heetste moment van de dag binnen. Dat is tussen 11 en 15 uur. Wie toch naar buiten moet, vergeet beter niet om zonnecrème te smeren met een voldoende hoge factor. Zet ook een petje of een hoedje op je hoofd. Baby’s en jonge kinderen blijven best in de schaduw.

- Laat kinderen of huisdieren nooit achter in een afgesloten wagen. De temperatuur daarin kan heel snel extreem hoog worden, ook als je het raampje een beetje open laat.

Wie toch te lang in de zon blijft en last krijgt van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en een rode huid, heeft wellicht een zonneslag opgelopen. Zoek dan een koele omgeving op, lever geen grote inspanningen meer, trek je warme kledij uit, leg eventueel koude kompressen of ijsblokjes in een zak water op je lichaam (in de lies, onder de oksels of in de nek) en besprenkel je huid met koud water. Als je last krijgt van bewustzijnsstoornissen of moeite krijgt met ademen, moet je meteen 112 bellen.

Lees ook: Het wordt bloedheet vandaag: KMI verwacht temperaturen tot 35 graden en meer