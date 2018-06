Geen extra kosten meer voor betalen met kaart Arne Adriaenssens

28 juni 2018

17u39

Bron: VRT 402 Vanaf 1 augustus mogen winkels geen toeslag meer aanrekenen voor betalingen met de kaart. Dat wetsvoorstel heeft De Kamer vanmiddag goedgekeurd.

Vanaf begin augustus kan je overal kostenloos betalen met je bankkaart. Dat heeft de kamer vandaag beslist. Vandaag rekenen verschillende bedrijven je nog een toeslag aan als je (al dan niet voor een klein bedrag) je bankkaart bovenhaalt, maar dat zal niet meer mogen.

“Dit is een goede zaak voor de consument, maar ook voor de handelaars”, zei minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) tegen VRT NWS. “ Op deze manier moedigen wij elektronisch betalen sterk aan waardoor er minder cash in de omloop is. Dit is veiliger voor de handelaar en gemakkelijker voor de consument.”

Transactiekosten gedaald

De wet komt er naar aanleiding van een Europese richtlijn. Deze keurt het aanrekenen van extra kosten bij elektronische betalingen af. Sinds 2015 zijn de transactiekosten die banken aan handelaars mogen vragen voor digitale betalingen ingeperkt waardoor het doorrekenen van extra kosten niet meer aan de orde is.