Geen extra bebouwing meer langs Beneden-Nete in Lier en Duffel TT

01 maart 2019

22u09

Bron: Belga 0 In de vallei van de Beneden-Nete in de gemeenten Lier en Duffel zal er geen bebouwing meer bijkomen. Vijfendertig hectare woon- en industriegebied dat nog niet ontwikkeld was, wordt er ingekleurd als groene bestemming. Dat laat Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) weten.

De Vlaamse regering legde vandaag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Openruimtegebieden Beneden-Nete" in Lier en Duffel definitief vast.

Volgens Van den Heuvel zullen de extra natuur- en groengebieden leiden tot "meer biodiversiteit, meer overstromingsveiligheid en meer kwalitatieve en toegankelijke groene ruimte in een sterk verstedelijkte regio".

Bestaande gecontroleerde overstromingsgebieden zullen een nieuwe invulling krijgen. Een deel ervan zal worden ontpolderd, zodat het weer onder invloed komt van de getijdenwerking op de Nete. Daardoor zullen er slikken en schorren ontstaan. Elders zullen "wetlands" (natte natuurgebieden) komen, wat onder meer de roerdomp ten goede moet komen.

Het gebied is één van de zes hefboomprojecten van het strategisch project "Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete". De stad Lier zal die groengebieden verder inrichten als onderdeel van het "Landschapspark Pallieterland".

"Op die manier maken we de realisatie van een multifunctioneel ingerichte groene en blauwe ader door het stedelijk gebied Lier mogelijk", aldus nog Van den Heuvel.