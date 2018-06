Geen excuses gekregen, maar prins Laurent sleept N-VA-Kamerlid dan toch niet voor rechter HA

21 juni 2018

20u20

Bron: Belga 2 Prins Laurent zal N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge dan toch niet dagvaarden voor laster. Dat heeft zijn advocaat gezegd.

N-VA-parlementslid Buysrogge zei in mei dat prins Laurent een vals verslag had ingediend over zijn activiteiten in 2017. De prins tilde zwaar aan die beschuldigingen en stuurde een brief, waarin hij ermee dreigde om het N-VA-Kamerlid aan te klagen voor laster omdat zijn imago besmeurd zou worden. De excuses moeten er komen voor 21 juni en ze moeten bovendien gebeuren in "oprechte, duidelijke en onmiskenbare bewoordingen".

"Dhr Buysrogge heeft deze brief niet beantwoord, maar is teruggekrabbeld in een publieke mededeling, waarin hij het nu slechts heeft over een 'onvolledig' jaarverslag. Hij weigert tevens zich te verontschuldigen, maar door te alluderen op zijn parlementaire onschendbaarheid", zegt advocaat Laurent Arnauts.

Prins Laurent "stelt dus vast dat ondanks hij geen excuses heeft gekregen, zijn brief heeft kunnen aantonen dat de strafrechtelijke beschuldigingen ongegrond zijn, en dat diegene die ze heeft geuit zijn verantwoordelijkheid niet durft op te nemen. Hij heeft dus beslist geen gerechtelijke actie op te starten, maar deelt mede dat hij dit onmiddellijk en zonder verdere waarschuwing zal doen lastens dhr Buysrogge, of tegen eenieder die over hem lasterlijke of eerrovende verklaringen zou afleggen", zegt Arnauts nog.