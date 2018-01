Geen enkele ‘zone 30’-boete in 1 op 3 politiezones

Dagelijks 439 chauffeurs geflitst in zone 30

Ken Standaert

25 januari 2018

05u46

In de eerste helft van vorig jaar werden elke dag 439 chauffeurs geflitst in een zone 30. Dat blijkt uit cijfers die kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V) opvroeg bij bevoegd minister Jan Jambon (N-VA). “Naast de stijging met 14 procent meer flitsboetes ten opzichte van 2016 valt ook op dat er in meer dan 1 op 3 politiezones geen boetes uitgedeeld zijn”, zegt Van den Bergh, die een centraal registratiepunt wil dat bijhoudt hoeveel 'zone 30'-controles elke politiezone doet.