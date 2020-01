Geen enkele bus of tram rijdt vandaag uit in provincie Antwerpen door staking jv

03 januari 2020

07u04 266 Door een staking bij de dispatching van De Lijn rijden er vandaag in de provincie Antwerpen geen bussen of trams uit. Dat heeft de openbare vervoersmaatschappij op Twitter laten weten.

De coördinatiedienst van De Lijn staakt vandaag in de provincie Antwerpen. Daardoor kunnen er geen bussen of trams uitrijden. De dispatch monitort alle bussen en trams op de baan en is cruciaal voor de veiligheid.

De Lijn zegt naar oplossingen te zoeken. De hele voorbije week al voerde de socialistische vakbond stakingsacties tegen de hoge werkdruk en voor meer loon.

Door een staking van dispatch Antwerpen kunnen we de veiligheid niet garanderen.

Daarom zullen alle voertuigen in de provincie Antwerpen niet uitrijden.

De Lijn zoekt naar een oplossing.

Onze excuses voor het ongemak.#DeLijn