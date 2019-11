Geen enkel openbaar gebouw écht toegankelijk 148 onderzocht, 0 in orde Philippe Ghysens

09 november 2019

05u04 0 De regels die de toegankelijkheid van publieke gebouwen in Vlaanderen moeten garanderen, zijn een maat voor niets. Van de 148 panden die werden onderzocht, blijkt er geen énkel aan alle verplichtingen te voldoen.

Kunnen mensen met een verminderde mobiliteit makkelijk een gebouw binnen? Dat was de centrale vraag in een studie die werd uitgevoerd in opdracht van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid en de vzw Toegankelijk Vlaanderen. De grondplannen van 148 openbare gebouwen werden onder de loep genomen. Het ging niet enkel om overheidsgebouwen, maar ook om onder meer jeugdcentra, scholen, handelszaken en appartementsblokken. Er werd gekeken of de plannen voldoen aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Toegankelijkheid (GSVT). Daarin staat een reeks criteria opgesomd die moet garanderen dat publieke gebouwen niet alleen vlot begaanbaar zijn voor rolstoelgebruikers, maar ook voor slechtzienden, ouders met een buggy en ouderen die slecht ter been zijn.

Het resultaat is ontluisterend. Slechts 10 van de 148 plannen bleken aan de verplichtingen te voldoen. “De 138 andere hadden op basis van de GSVT niet vergund mogen worden”, zegt Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld), die het rapport kon inkijken. Van de 10 plannen die wel in orde waren, zijn er 8 gerealiseerd. Tijdens een bezoek aan die gebouwen stelden experts echter vast dat ze in realiteit (anders dan op het plan) niét voldoen aan alle toegankelijkheidseisen. Op dit moment is met andere woorden geen enkel pand in orde.