Geen eensgezindheid over gezondheidsrisico van e-sigaret tijdens symposium tabakologie ttr

16 november 2019

19u43

Bron: belga 0 De Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) heeft vandaag in Leuven een symposium tabakologie gehouden. Het actuele debat over de e-sigaret kreeg een verlengstuk met voor- en tegenstanders. Wetenschappers en artsen raakten het niet eens over de gezondheidsrisico's van vaping.

De focus van het wetenschappelijke programma in het provinciehuis van Vlaams-Brabant lag op de relatie tussen roken en levensstijl. De deelnemers aan het symposium onderzochten de link tussen enerzijds rookgedrag en een rookstop en anderzijds de met de levenswijze van de roker verbonden thema's zoals gewicht, diabetes, slaap en stress. Meer dan de helft van de rokers sterft vroegtijdig aan een aandoening die wordt veroorzaakt door tabak.

In Vlaanderen sterven jaarlijks 7.800 mensen door roken. Dat zijn er 21 per dag. Bekende aandoeningen zijn chronische obstructieve longziekte (COPD) en longkanker. Rokers worden ook vaak getroffen door keel-, mond-, blaas- en leverkanker. In ons land stierf een Brusselse jongen (18) mogelijk door vapen.

Het symposium werd afgesloten met een scherpstelling van de pro's en contra's van de e-sigaret tijdens een paneldiscussie. Een grote groep specialisten stelde dat de negatieve effecten van vapen op de gezondheid kleiner zijn dan tabak en verwaarloosbaar zijn op korte termijn. Volgens een andere, kleinere groep zijn de effecten op langere termijn nog niet bekend. Zij stonden veel kritischer tegenover vaping en stelden zich meer op de lijn van professor Guy Joos, longarts aan het UZ Gent, die de e-sigaret wil bannen.

De VRGT raadt het gebruik van de e-sigaret in alle gevallen af, behalve als tweede keuze in het kader van een rookstop.

Bekijk ook:

Vader eerste vape-dode: “Hoop dat dit anderen kan redden”