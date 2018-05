Geen eensgezindheid bij regeringspartijen over lijst van zware beroepen TTR

24 mei 2018

17u49

Bron: Belga 1 Op de lijst van zware beroepen die de vakbonden vandaag hebben verspreid, staan in totaal meer dan zeventig beroepen opgelijst, die opgedeeld zijn in zes grote categorieën: "overheidsbedrijven", "veiligheid en justitie", "openbare diensten (centraal bestuur, deelstaten)", "collectieve voorzieningen", "onderwijs" en "personeel technische diensten (meerdere openbare diensten)". Het is nog onduidelijk hoeveel ambtenaren precies in aanmerking komen voor het statuut van zwaar beroep. Er is geen eensgezindheid bij de regeringspartijen over het dossier van de zware beroepen

Open Vld'er Vincent Van Quickenborne vindt niet dat de politiek blindelings de wensen van de vakbonden moeten volgen. "Het dictaat van het syndicaat gaat blijkbaar boven het primaat van de politiek". De ex-minister van pensioenen vindt dat het vastleggen van zware beroepen in de publieke sector samen moet lopen met die uit de private sector. "Het kan toch niet dat een verpleegster in een publiek ziekenhuis wel een zwaar beroep zou hebben en haar collega uit een privaat ziekenhuis niet", zei hij.

De algemene hervorming van langer werken mag niet uitgehold worden. Vincent Van Quickenborne (Open Vld)

"We mogen de kar niet voor het paard spannen. Er is afgesproken dat men eerst het wetsontwerp bespreekt en goedkeurt, pas daarna spreken we over lijsten. Op het Comité A is trouwens geen woord gezegd over een lijst. Dit morgen zomaar goedkeuren is voorbarig", zegt Van Quickenborne volgens Belga.

Tenslotte wijst hij erop dat er moet gewaakt worden dat het om een beperkte lijst gaat. "De algemene hervorming van langer werken mag niet uitgehold worden", aldus nog Vincent Van Quickenborne.

Voor Open Vld is de erkenning als zwaar beroep enkel voor leraren kleuteronderwijs een oplossing. Dat zegt onderwijsspecialiste Ann Brusseel in een reactie. Elke job van leerkracht erkennen als zwaar beroep noemt ze duur en onverstandig. Als de job van leraar zwaar is op 59 jaar, is ze dat ook op 49 en 39 jaar, vindt Brusseel.

"Lijst is wel heel ruim opgesteld"

Ook N-VA ziet de lijst met beroepen die circuleert niet zitten. N-VA-kamerlid Jan Spooren zei verbaasd te zijn over de lijst met zware overheidsberoepen. Zijn partij heeft die lijst nooit gezien, dus kan er geen akkoord over zijn, zei hij. "De lijst is wel heel ruim opgesteld. De helft van de statutaire ambtenaren zou vroeger met pensioen kunnen", zegt Spooren. Ook Bart De Wever vindt het "voorbarig" dat er een akkoord is.

Er is binnen de regering immers afgesproken dat de lijst eerst nog moet getoetst worden aan een aantal criteria, zegt hij in een reactie aan Belga.

De N-VA is voor de erkenning van zware beroepen, maar dat mag niet zo geïnterpreteerd worden dat de helft van de ambtenaren een zwaar beroep heeft. Jan Spooren (N-VA)

Spooren vindt het akkoord een goede zaak en prijst de houding van de vakbonden, maar binnen de regering is afgesproken dat de lijst moet voldoen aan drie voorwaarden: de lijst mag niet leiden tot een daling van de effectieve uitstapleeftijd of tot pensioenverlies, en moet binnen de budgettaire enveloppe passen die de regering heeft vastgelegd. "Als aan die voorwaarden niet voldaan is, is er geen akkoord", besluit Jan Spooren.

"De N-VA is voor de erkenning van zware beroepen, maar dat mag niet zo geïnterpreteerd worden dat de helft van de ambtenaren een zwaar beroep heeft", aldus Spooren.

Tevreden

Binnen de meerderheid is naast MR, de partij van minister Bacquelaine, CD&V wel tevreden met het akkoord. "Het sociaal overleg heeft gewerkt", zei Sonja Becq. Zij feliciteerde de vakbonden en de minister en liep deze laatste op om de twijfelaars binnen de coalitie te overtuigen. "Ik heb niet de indruk dat iedereen bereid is de laatste horde te nemen", zei Becq. "Maar ik hoop dat we de zekerheid kunnen teruggeven aan de mensen".

Oppositie

De oppositie hekelde de verdeeldheid bij de meerderheid. "Ceci n'est pas un accord", zei Wouter De Vriendt (Groen). "Open Vld en N-VA steken de boel in de fik. Willen ze wel een leefbare regeling?". "De pensioenleeftijd op 67 jaar brengen kon u onmiddellijk doen. Op een regeling voor de zware beroepen blijft het wachten", zei Karin Temmerman (sp.a).

Minister Bacquelaine wil zich "in dit stadium" niet uitspreken "over de inhoud van de lijsten, aangezien zij nog niet werden goedgekeurd door de regering". Morgen buigt de kern zich over het protocolakkoord dat over het wetsontwerp rond de zware beroepen is gesloten.