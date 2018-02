Geen drie jaar cel maar werkstraf voor leraar na dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf Siebe De Voogt

23 februari 2018

12u09 235 Een 31-jarige leerkracht uit Lichtervelde heeft in beroep een werkstraf van 240 uren gekregen voor een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf. In eerste aanleg had hij nog drie jaar cel gekregen.

Drummer Jelle Tommeleyn (24) uit Torhout wandelde op 7 februari 2016 samen met zijn vriendin langs de Brugsebaan in Lichtervelde. Het koppel werd er aangereden door de witte bestelwagen van leraar Bryan I. (31) uit Lichtervelde. De dertiger vluchtte na het ongeval weg en het was uiteindelijk zijn moeder die de volgende dag de politie verwittigde. Jelle overleed aan z’n verwondingen in het ziekenhuis. Zijn vriendin bleef ongedeerd. Omdat de man na het ongeval wegvluchtte, kon niet vastgesteld worden of hij op het moment van de aanrijding onder invloed was of niet.

In april vorig jaar kreeg Bryan I. voor het ongeval drie jaar cel en vijf jaar rijverbod. Hij kon echter niet leven met z’n straf en tekende beroep aan. “Een effectieve celstraf zou z’n job als leerkracht volledig onmogelijk maken en z’n leven vernielen. Met een werkstraf kan hij proberen opnieuw iets goeds te maken van z’n leven”, pleitten z’n advocaten. De rechter volgde die stelling en legde I. een werkstraf op. “Zijn beroep als onderwijzer ligt hem blijkbaar nauw aan het hart en hij voelt zich hierin thuis. Het zou dan ook onredelijk zijn om een gevangenisstraf op te leggen en hem het schoolwezen definitief te ontzeggen”, stelde de rechter.

Als de leraar de werkstraf niet uitvoert, moet hij een celstraf van 3 jaar uitzitten. Daarbovenop krijgt hij ook een rijverbod van drie jaar. Bryan I. is sinds het ongeval preventief geschorst bij de basisschool in Aartrijke waar hij aan de slag was. Op 26 maart buigt een tuchtcommissie zich over definitieve sancties.