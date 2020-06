Geen doorstart bij bagageafhandelaar Swissport: 1.500 werknemers op straat AW

10 juni 2020

15u06

Bron: Belga 128 Er komt geen doorstart bij de failliete bagageafhandelaar Swissport op Brussels Airport. Dat werd bevestigd door de vakbonden ACV en ABVV. Zowat 1.500 werknemers zullen ontslagen worden.



“We hebben vandaag de curatoren gezien en zij hebben bevestigd dat er geen doorstart komt”, zegt Hans Elsen van de christelijke bediendebond ACV-Puls. “De mensen zullen ontslagen worden en de activiteiten worden stopgezet.”



Nadat de ondernemingsrechtbank van Brussel dinsdag het faillissement uitsprak van bagageafhandelaar Swissport, stelde de rechtbank drie curatoren aan. Zij zaten vandaag samen met de vakbonden en maakten hen duidelijk dat ze het hernemen van de activiteiten niet zien zitten. Niet in de vorm van een doorstart of overname. “Er komt geen doorstart want er is geen cash meer en er staat geen overnemer klaar”, vult Olivier Van Camp van de socialistische bediendebond BBTK aan. En het dossier is ook moeilijk omdat de licentie van Swissport meespeelt, klinkt het nog, omdat je die niet zomaar kan verkopen. Dat betekent dat er geen jobs gered zullen worden en de 1.500 werknemers onherroepelijk op straat belanden. Beide bonden wijzen de regering met de vinger en hekelen dat er geen steun komt. “Ik stel vast dat 1.500 mensen hun job verliezen”, aldus Hans Elsen. Zowel bij de politiek als de luchthavenuitbater “blijft het muisstil”. Idem bij Olivier Van Camp: de staat wil Swissport “niet reddden”, “schandalig”, zegt hij.



Hoe het verder moet met de afhandeling van de bagage op de luchthaven is voorlopig nog onduidelijk. Wettelijk gezien moeten er immers twee bagageafhandelaars actief zijn op de luchthaven van Zaventem, maar na het faillissement van Swissport blijft alleen Aviapartner over. En die staan er ook niet goed voor.

Coronapandemie

Swissport kwam net als andere spelers in de brede luchtvaartsector in de problemen door de coronapandemie. Bovendien stond de penibele situatie de uitvoering van de herstelmaatregelen die het noodlijdende bedrijf al voor de crisis uitwerkte, in de weg.

