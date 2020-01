Geen diploma meer vereist voor wie bij Vlaamse overheid wil werken, ook beroepskwalificatie telt ttr

31 januari 2020

12u27

Bron: belga 8 Wie wil gaan werken bij de Vlaamse overheid, heeft daar in de toekomst niet meer per se een diploma voor nodig. Ook een beroepskwalificatie komt voortaan in aanmerking, besloot de Vlaamse regering op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Om te mogen deelnemen aan een selectieprocedure bij de Vlaamse overheid is het juiste diploma nu nog altijd een basisvoorwaarde. Vlaanderen wil voortaan ook mensen met een beroepskwalificatie in aanmerking laten komen. Dat is een bewijs dat je een bepaald beroep kan uitoefenen, omdat je over een aantal zogenoemde Elders Verworven Competenties beschikt.

Om een beroepskwalificatie te verkrijgen, moet een kandidaat een traject doorlopen bij de VDAB, het Centra voor Volwassenenonderwijs of een andere erkende instelling. De toekenning van de kwalificaties staat op dit moment nog in de kinderschoenen, maar door de omschrijvingen in de Vlaamse databank moet die in de toekomst makkelijker gaan. In de databank zijn al voor 461 beroepskwalificaties vastgelegd welke competenties en kennis nodig zijn om een bepaalde job uit te voeren.

"De Vlaamse overheid heeft een voorbeeldfunctie", zegt Somers. "Daarom willen wij ook mensen een kans geven die hun competenties niet via de klassieke weg, maar op hun eigen manier verworven hebben. We zien dat sommige kansarme mensen wel over de juiste competenties beschikken, maar niet het juiste diploma behaalden. Ook kiezen jonge mensen er soms voor ervaring op te doen in het buitenland of vrijwilligerswerk te doen.”

Meer over politiek

Bart Somers