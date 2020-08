Geen dagjestoeristen welkom in Blankenberge en Knokke-Heist, maar treinen blijven rijden KVDS

09 augustus 2020

08u02

Bron: Belga 34 De treinen naar de kust die op dit ogenblik in de reisplanner van de NMBS staan, zullen ook effectief rijden. Dat heeft de spoorwegmaatschappij zondagochtend via Twitter gemeld, na een vraag van een klant die wilde weten of de treinen naar Blankenberge na 9 uur nog wel vertrokken. Gisteren riep de burgemeester van Blankenberge Daphné Dumery (N-VA) de overheid immers op om geen treinen te laten toekomen tussen 9 en 16 uur na een massale vechtpartij op het strand



Na de massale vechtpartij zaterdagavond besliste de kuststad om zondag dagjestoeristen te weren. Alleen inwoners, tweedeverblijvers en meerdaagse verblijfstoeristen zijn welkom in Blankenberge. De kuststad wilde ook niet dat er tussen 9 en 16 uur nog treinen zouden aankomen. Maar in de reisplanners van de NMBS zijn zondagochtend nog steeds treinen naar Blankenberge en andere kustgemeenten opgenomen voor die periode. De NMBS vraagt de reizigers wel om de richtlijnen van de (lokale) overheden te volgen, “in dit geval dus deze van de stad Blankenberge/Knokke om zo te kijken of hun reisdoel toegelaten is”.

Veilig

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) vroeg de NMBS zaterdagavond ook met aandrang om zondag geen extra treinen naar zijn stad te laten rijden. Het is volgens de burgemeester onmogelijk geworden om iedereen op een veilige manier over de stranden te spreiden.





Ook Knokke-Heist weert tot nader order dagjestoeristen van haar grondgebied. Wie naar Knokke-Heist wil komen, zal een bewijs moeten voorleggen om de reis te verantwoorden, meldde burgemeester van Knokke-Heist Leopold Lippens in de nacht van zaterdag op zondag in een persbericht. Hij verwees daarbij naar de incidenten van de voorbije dagen. Vanaf zondag vinden er grootschalige controles plaats die onvermijdelijk zullen resulteren in lange files, waarschuwde de gemeente.

