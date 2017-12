Geen 'Dagen Zonder Vlees' volgend jaar rvl

08u59 0 Anne Winkeler Er komt in 2018 geen nieuwe 'Dagen Zonder Vlees'-campagne. Dat maken de organisatoren zelf bekend op hun website. Net als in 2014 willen ze een pauzejaar inlassen "om dan weer fris te zien wat de toekomst misschien zou kunnen brengen." 'Dagen zonder vlees' was vorig jaar aan zijn zesde editie toe, toen engageerden meer dan 100.000 mensen zich om gedurende 40 dagen geen of minder vlees te eten.

"Na 6 steeds succesvollere edities - 3 jaar als studenteninitiatief (2011-‘13), een pauzejaar, 3 edities als kleine burgerorganisatie (2015-‘17) – is het nu weer tijd voor een DZV-loos jaar", zo meldt de organisatie. "Om dan weer fris te zien wat de toekomst misschien zou kunnen brengen…"

"Met trots durven we zeggen: DZV heeft een frisse golf van bewustwording, inspiratie én gedragsverandering rond duurzame voeding teweeggebracht", schrijven de organisatoren. "De thematiek leefde in kranten, tijdschriften, sociale media, blogs, restaurants, universiteiten, scholen, bedrijven, supermarkten, in het Parlement, aan de cafétoog en vooral… rond de keukentafel."

"Het recente nieuws dat de vleesconsumptie in Europa de voorbije 5 jaar nergens zo sterk is gedaald als in België, was voor ons de kers op de taart! Maar zonder de steun en het enthousiasme van ontzettend veel mensen samen hadden wij niet zo’n krachtig hefboomeffect kunnen creëren. Daarom willen we iedereen danken die het initiatief -op welke manier ook- mee tot leven heeft doen komen."

Het is onduidelijk of de organisatoren in de toekomst nog een nieuw initiatief zullen opstarten. "Ja, er is nog véél werk aan de winkel voor een duurzame toekomst… en het is makkelijk ontmoedigd te raken door de enorme klimaatproblematiek… maar liever delen wij onze hoopvolle, constructieve conclusies."

"Piet Huysentruyt zou zeggen: “Wat hebben we geleerd?” Nou, wij hebben veel geleerd: (1) 'We moeten op zoek naar de voordelen van duurzamer leven', (2) 'Verandering moet van alle kanten komen: het is een kwestie van én én én', (3) 'Consequent zijn is overroepen'."