Geen coronatest meer voor kindjes jonger dan 3 jaar

10 juli 2020

06u23

10 juli 2020

Kinderen jonger dan drie jaar die mogelijke symptomen van ­COVID-19 vertonen ­zullen niet meer ­automatisch worden getest. Het wetenschappelijk gezondheidsinstituut Sciensano stuurde donderdag/gisteren nieuwe testrichtlijnen naar ziekenhuizen en huisartsen, schrijven de Mediahuis-kranten.

Concreet hoeven artsen kinderen jonger dan 3 jaar niet telkens meer te testen wanneer ze symptomen hebben die op COVID-19 kunnen wijzen. "Deze aanpassing gebeurt op uitdrukkelijke vraag van de kinderartsen", zegt Steven Van Gucht, voorzitter van het wetenschappelijk comité voor de opvolging van het coronavirus.



Jonge kindjes vertonen immers vaak ziektesymptomen die in theorie op COVID-19 kunnen wijzen. "Denk aan een snotneus of een hoestje. Bij jonge kindjes is dat vaak ­onschuldig", zegt Van Gucht. "Elke keer opnieuw het kind op het virus testen, bleek in de praktijk weinig zinvol." Meer nog: pediaters vonden zo'n test, waarbij een staafje tot pijnlijk diep in de neus wordt gebracht, zelfs schadelijk.



In principe zal er enkel nog een test worden uitgevoerd bij -3-jarigen wanneer ze zo ziek zijn dat een ziekenhuisopname nodig is. Ook wanneer er in de crèche waar het kind verblijft een besmetting was, volgt er nog steeds een test.