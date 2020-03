Geen corona in kraanwater: “Bevolking moet zich geen zorgen maken over een eventuele overdracht via water” MDG

27 maart 2020

15u48

Bron: Belga 0 De Vlaamse waterbedrijven verwachten echter geen problemen met de levering en de kwaliteit van het kraanwater door het coronavirus. Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft bij een onderzoek eerder deze week in Nederlands rioolwater op diverse plaatsen het nieuwe coronavirus gevonden.

De onderlinge samenwerking is geïntensifieerd zodat er "elke dag kwaliteitsvol en veilig water uit de kraan komt bij je thuis." De bevolking moet zich geen zorgen maken over een eventuele overdracht via water. "We maken kraanwater van grondwater en oppervlaktewater afkomstig van grotere rivieren. Coronavirussen houden moeilijk stand in water.

Filter- en desinfectietechnieken

Bovendien gebruiken de waterbedrijven filter- en desinfectietechnieken waarmee eventueel aanwezige bacteriën en virussen eenvoudig en efficiënt uit het water verwijderd worden", aldus AquaFlanders, de federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioleerbeheerders, vrijdag in een persbericht.

Kwaliteit water verzekeren

De niet-urgente dienstverlening aan klanten werd teruggeschroefd. "De Vlaamse waterbedrijven zetten alles op alles om de drinkwaterbevoorrading en de kwaliteit van het water te verzekeren en de medewerkers, en iedereen waarmee ze in contact komen, zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus", luidt het. Collega's en teams worden strikt van elkaar gescheiden gehouden. De fysieke klantenloketten zijn gesloten, maar klanten kunnen via telefoon of website nog steeds bij hun waterbedrijf terecht.

Gezamenlijk plan van aanpak

De waterbedrijven hebben naast een individueel plan ook een gezamenlijk plan van aanpak voor onder meer personeelsuitval en eventuele problemen bij de toelevering van materialen. "Op dit moment is er geen sprake van een probleem, maar we zijn als sector wel voorbereid op een worst case scenario."

De sectorfederatie benadrukt dat er geen corona in kraanwater zit. "We hoeven ons ook geen zorgen te maken over een eventuele overdracht via water.

Ook niet nu eerder deze week bekend raakte dat bij een onderzoek in Nederlands rioolwater het nieuwe coronavirus is gevonden. Internationale studies tonen aan dat het coronavirus nergens gedetecteerd wordt in drinkwatervoorzieningen. Afvalwater wordt niet rechtstreeks gebruikt voor de productie van kraanwater. We maken kraanwater van grondwater en oppervlaktewater dat afkomstig is van grotere rivieren.

Strenge voorschriften voor aanleg en onderhoud waterleidingen

Coronavirussen houden moeilijk stand in water. Bovendien gebruiken de waterbedrijven filter- en desinfectietechnieken waarmee eventueel aanwezige bacteriën en virussen eenvoudig en efficiënt uit het water verwijderd worden. Ook de strenge voorschriften voor de aanleg en het onderhoud van waterleidingen zorgen ervoor dat we goed beschermd zijn tegen microbiologische verontreinigingen. Volgens internationale experts is het coronavirus dan ook geen grote bedreiging voor de watersector", aldus Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders.