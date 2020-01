Geen contact meer tussen informateurs en cdH sinds 7 januari: “Betreurenswaardig dat maar één piste bewandeld wordt” HLA

29 januari 2020

12u13

Bron: Belga 0 Het laatste contact dat de informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) hadden met het cdH, dateert van dinsdag 7 januari. Die dag hebben voorzitter Maxime Prévot en Kamerfractieleider Catherine Fonck de nota van Coens en Bouchez kunnen lezen. "Toen we vertrokken, zei Georges-Louis Bouchez dat hij me die donderdag ging bellen. We zijn intussen 29 januari en ik wacht nog altijd", zei Prévot woensdag op nieuwszender LN24.

De voorzitter van het cdH, dat sinds de verkiezingen van 26 mei nog vijf Kamerzetels telt, vindt de vaststelling dat zijn partij niet meer geconsulteerd werd eerder frappant. "Toen de crisis zich begon af te tekenen, heeft het cdH gezegd dat het beschikbaar is om een bijdrage te leveren aan de oplossing."

"We nemen dus geen afstand van de mogelijkheid om deel uit te maken van een regeringscoalitie", zegt Prévot, die betreurt dat momenteel enkel een regering rond de as PS-N-VA onderzocht wordt. "Het verbaast mij dat de informateurs, die verondersteld worden elke optie even ernstig te onderzoeken, slechts één piste lijken te bewandelen. Dat vind ik betreurenswaardig, stom zelfs.”