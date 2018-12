Geen cassatieberoep tegen verwijzing van drie artsen voor euthanasie Tine Nys (38) ttr

13 december 2018

17u41

Bron: belga 0 De drie artsen uit Oost-Vlaanderen die naar het hof van assisen verwezen zijn voor vergiftiging wegens het niet naleven van de voorwaarden voor euthanasie bij een 38-jarige vrouw in Sint-Niklaas in 2010, hebben geen cassatieberoep aangetekend tegen de beslissing van de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling. Dat bevestigen verschillende partijen in de zaak. Het proces kan volgend jaar starten voor het Gentse hof van assisen.

De 38-jarige Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Volgens de nabestaanden van de vrouw ging het om een amateuristisch uitgevoerde euthanasie en werden de voorwaarden van de euthanasiewet niet nageleefd. Een van de zussen van de vrouw diende een klacht met burgerlijke partijstelling in en het gerecht onderzocht de zaak.

Vorige maand oordeelde de kamer van inbeschuldigingstelling dat er voldoende aanwijzingen zijn dat de voorwaarden en procedures die de euthanasiewet oplegt, niet nageleefd zijn. De drie artsen, twee dokters en een psychiater, werden verwezen naar het Gentse hof van assisen voor vergiftiging. Het is de eerste keer dat artsen zich daarvoor moeten verantwoorden sinds de inwerkingtreding van de euthanasiewet in 2002.

Intussen is de cassatietermijn afgelopen en heeft geen van de partijen cassatieberoep ingesteld. Daardoor is het zeker dat de volksjury zal moeten oordelen over schuld of onschuld van de artsen, die in theorie tot levenslang riskeren.

Getuigenis

De zussen van Tine Nys getuigden twee jaar geleden in ‘Terzake’ over de euthanasie. "Op kerstavond 2009 vertelde ze haar huisarts dat ze een aanvraag voor euthanasie zou indienen. Ze had een psychiatrisch verleden, maar op dat moment had ze al vijftien jaar niet meer in een psychiatrie verbleven en volgde ze geen behandeling", stelden de zussen.

Een afgesprongen relatie was de aanleiding voor de euthanasie. Volgens haar zussen ging de vrouw zelf op zoek naar drie artsen en wisselden die onderling geen informatie uit. "Om euthanasie te krijgen op basis van psychisch lijden moet je een psychische ongeneeslijke aandoening hebben. Tine had dat eigenlijk niet. Dus heeft ze twee maanden voor haar dood een nieuwe diagnose geformuleerd gekregen op basis van nieuwe testen. Dat bleek autisme te zijn. (..) Maar we begrijpen niet waarom er toen geen andere behandelopties voorgesteld zijn." De arts die de euthanasie uitvoerde, was volgens de zussen nonchalant.

Euthanasiewet

De euthanasiewet bepaalt dat artsen die in welomschreven gevallen iemand euthanaseren, zich kunnen beroepen op een wettelijke rechtvaardigingsgrond, en daardoor niet vervolgd worden. Dat geldt echter alleen in zoverre de euthanasie wordt toegepast conform de voorwaarden en procedures van de wet. Als niet alle voorwaarden strikt worden nageleefd, is de levensbeëindiging nog altijd strafbaar.

De advocaten van de verdediging gaan vermoedelijk allemaal voor de vrijspraak. Advocaat Alain Légat, die optreedt voor één van de artsen, verklaarde eerder geen bezwaren te hebben tegen een proces voor de volksjury. Ook advocaat Jef Vermassen, die de psychiater verdedigt, bevestigt dat hij geen cassatieberoep aantekende.

Het proces zal in de loop van volgend jaar plaatsvinden voor het hof van assisen in Gent.