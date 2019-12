Geen cash meer op bussen en trams van De Lijn vanaf 1 juli, nieuwe tarieven vanaf 1 februari LH HLA

24 december 2019

10u38

Bron: Belga 326 Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is er ook een datum voor: vanaf 1 juli kunnen reizigers tickets op de voertuigen van De Lijn niet meer cash betalen. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). De Lijn verandert bovendien zijn tarieven op 1 februari. Het gaat in de meeste gevallen om beperkte prijsverhogingen, en een enkele rit met een klassiek biljet wordt zelfs goedkoper. De prijs van het populaire sms-ticket stijgt wel met 18 procent.

Wie nog cash wil betalen voor een rit, zal een ticket in voorverkoop moeten halen. Op de voertuigen zelf zal contactloos betaald kunnen worden met de bankkaart, of met een ticket in de app van De Lijn of via sms.

"We moeten blijven streven naar een klantgerichte en performante Vlaamse vervoersmaatschappij waarbij de reiziger centraal staat", zegt Peeters. "Het contactloos betalen zorgt voor een versnelling van de ritten(verkoop) en daarnaast voor meer veiligheid van de chauffeur.”

Sms-ticket duurder, klassiek biljet voor enkele rit goedkoper

Het sms-ticket zal vanaf februari niet langer 2,25 euro maar wel 2,65 euro kosten (inclusief operatorkost van 0,15 euro). Wie een smartphone heeft, is veel goedkoper af met een m-ticket via een app. De prijs daarvan blijft 1,8 euro. Het sms-ticket blijft ondanks het prijsverschil populair. De Lijn verkocht dit jaar gemiddeld zowat 910.000 sms-tickets per maand, tegen 118.000 m-tickets per maand. De populariteit van dat laatste ticket neemt wel snel toe, zegt de vervoersmaatschappij.

Ook een groepsticket voor tien of meer personen wordt fors duurder: van 1,30 euro per rit naar 1,60 euro per rit (+23 procent). De dagpas zal dan weer zowel op kaart als digitaal 7,5 euro kosten. Momenteel is dat in de app nog 6 euro, en via de verkooppunten 7 euro.

De prijs van de tienrittenkaarten blijft onveranderd: 16 euro op een kaartje of 15 euro via de smartphone. Een biljet voor een enkele rit in voorverkoop wordt zelfs goedkoper: van 3 naar 2,5 euro. Dat ticket bij de chauffeur kopen met cash kan nog tot 1 juli, maar dan kost de rit wel nog 3 euro.

De abonnementen tot slot worden ook wat duurder, behalve de maandabonnementen. Een Omnipas, een abonnement voor 25- tot 64-jarigen, gaat bijvoorbeeld van 319 naar 329 euro per jaar. Het abonnement voor 65-plussers zal 55 euro in plaats van 54 euro per jaar kosten.