Geen buitenlander die vaker wordt geflitst dan Belg: 8 procent meer boetes uit Frankrijk LH

10 augustus 2019

06u24

Bron: Belga 4 In juli en augustus kregen Belgen liefst 8 procent meer flitsboetes toegestuurd uit Frankrijk dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg. In harde cijfers gaat het om 74.651 boetes. Geen buitenlander die vaker op de Franse wegen wordt geflitst dan de Belg, zegt mobiliteitsorganisatie VAB.

De stijging is spectaculair. In het voorjaar was er juist sprake van een fikse daling. Dat kwam doordat gele hesjes zes op de tien Franse flitspalen hadden vernield. "Veel vakantiegangers dachten dat de camera's deze zomer niet zouden werken. Maar Frankrijk houdt ook veel mobiele controles, heeft rondrijdende camera's in anonieme wagens en installeert in sneltempo zogeheten superflitsers", zegt woordvoerder Joni Junes van VAB.

De superfliters of radars tourelles kunnen 32 wagens tegelijk controleren over een afstand van 100 meter. Frankrijk wil tegen het einde van dit jaar 400 van deze camera's installeren, voornamelijk op secundaire wegen. Begin juli waren er zo'n 30 geïnstalleerd, op 18 juli al 75.