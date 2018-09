Geen boerkini's in zwembaden Gent, al mag het sinds vandaag DVL

01 september 2018

17u35

Bron: Eigen berichtgeving 7 Sinds vandaag mag in vier stedelijke Gentse zwembaden gezwommen worden in boerkini. Al kwam vandaag geen enkele vrouw opdagen in de lichaamsbedekkende stof.

Het boerkiniverbod is sinds vandaag voor vier Gentse stedelijke zwembaden opgeheven. Zwemmers met lichaamsbedekkende zwemkleding worden dus toegelaten, zolang die kleding bestaat uit badstof en voldoende aansluitend is. Het gaat om zwembad Van Eyck, zwembad Rooigem, zwembad Strop en openluchtzwembad Neptunus. De beslissing volgt op de klacht van een vrouw uit Antwerpen die de stad Gent en Farys dagvaardde omdat het haar niet werd toegestaan om te zwemmen in boerkini. De burgerlijke rechtbank in Gent oordeelde dat het verbod discriminerend en juridisch niet sluitend was. De stad gaat wel nog in beroep maar Farys, de uitbater van de stedelijke zwembaden, heeft intussen wel het huishoudelijke reglement aangepast.

Uit een rondvraag bleek dat noch in zwembad Van Eyck, noch in zwembad Strop afgelopen weekend iemand kwam zwemmen in zulke zwemkleding. Zwembad Rooigem en Neptunus waren dit weekend gesloten. “Er werd geen enkel probleem gemeld en alles is onder het nieuwe reglement vlekkeloos verlopen”, laat Farys-woordvoerder Catherine De Muynck weten.