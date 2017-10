Geen beterschap op komst: regen en fris komende dagen 10u12

Bron: Belga 4 Thinkstock We krijgen nog enkele dagen fris en regenachtig weer. Pas vanaf woensdag wordt het volgens het KMI droog en iets warmer. Lang zal dat echter niet duren, want tegen het einde van de week doemen opnieuw regenzones op.

Deze namiddag wordt het wisselvallig, fris en vrij winderig met buien bij maxima van 8 tot 13 graden. Vanavond en -nacht verminderen de buien en wordt het meestal droog met frisse minima van 4 tot 8 graden in het binnenland en rond 12 graden aan zee. De wind waait in het binnenland matig uit westelijke richtingen. Aan de kust blijft het winderig met een vrij krachtige tot krachtige wind uit westnoordwest en rukwinden tot 60 km/uur.

Morgen begint de dag overwegend droog en is het wisselend tot zwaarbewolkt. Hier en daar kan er een buitje vallen. In de loop van de namiddag wordt het vanaf het westen zwaarbewolkt en kan er in de westelijke landhelft wat lichte regen vallen. De maxima schommelen tussen 10 graden in Hoog-België en 14 of 15 graden in Vlaanderen bij een matige zuidwestelijke wind.

Maandagavond en in de nacht naar dinsdag is het zwaarbewolkt met lichte regen of motregen. De minima liggen tussen 8 graden in Hoog-België en 14 graden aan zee bij een nog steeds matige zuidwestelijke wind.

Dinsdag is het eerst zwaarbewolkt en een nieuwe regenzone trekt van west naar oost door het land. In de namiddag wordt het meestal droog, enkel in de Ardennen is nog een laatste buitje mogelijk. Op het einde van de dag verschijnen er enkele opklaringen in het westen. De maxima schommelen tussen 12 en 18 graden bij een matige en aan zee een vrij krachtige zuidwestenwind.

Woensdag en donderdag kunnen we profiteren van droog weer. Het blijft echter vaak bewolkt. De maxima schommelen rond 18 graden. De wind is zwak tot matig uit zuidwest. Tijdens de nacht van woensdag op donderdag is er kans op mist.

Op het einde van de week trekken regenzones opnieuw over onze streken vanaf de Noordzee. Maxima rond 15 graden voor het centrum van het land op vrijdag en zaterdag en gevoelig frisser op zondag.