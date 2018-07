Geen Belgische vlag, maar wel Vlaamse Leeuw aan gevel van Bart De Wever

06 juli 2018

20u45

Bron: Gazet van Antwerpen

Vanavond zijn alle ogen gericht op de Rode Duivels die het opnemen tegen Brazilië op het WK in Rusland. Wie door de straten wandelt, ziet aan veel gevels de Belgische driekleur hangen. Opvallend: aan het huis van Bart De Wever in Deurne wappert iets helemaal anders. De Antwerpse burgemeester heeft geen Belgische vlag, maar wel de Vlaamse Leeuw uit het raam gehangen. Flamingantisme pur sang? Geen voetbalfanaat? Of wil De Wever een ander statement maken?