Geen Belgisch luchtverkeer mogelijk van 23 uur tot 6 uur door gebrek aan luchtverkeersleiders TT

01 maart 2019

22u27

Bron: Belga 0 Omdat er door ziekte niet genoeg luchtverkeersleiders zijn, zal er tussen 23 uur vanavond en 6 uur morgenochtend geen enkele vlucht kunnen opstijgen of landen vanop de belangrijkste Belgische luchthavens. Dat meldt skeyes, het vroegere Belgocontrol.

Bij de luchtverkeersleider hebben te veel werknemers zich ziek gemeld, zegt het bedrijf. Daardoor kan de veiligheid van het Belgische luchtruim niet gegarandeerd worden.

“Op korte termijn hebben we heel veel meldingen van ziekte gekregen voor de nachtshift in Canac (het luchtverkeerscentrum, red.)”, zegt woordvoerder Dominique Dehaene van skeyes. “We konden niet voldoende mensen verzamelen voor de dienstverlening vannacht. Tussen 23 en 6 uur is er quasi geen luchtverkeer mogelijk.”

Hoewel de meeste vluchten sowieso pas morgen na 6 uur vertrekken of landen, zouden er toch een aantal vluchten getroffen zijn, onder andere vijf van Brussels Airlines. Vluchten uit Afrika worden volgens de VRT verlaat, zodat ze na 6 uur kunnen landen in ons land. Ook het vrachtverkeer wordt getroffen. Zo’n 10 à 15 vrachtvluchten blijven noodgedwongen aan de grond.