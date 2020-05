Geen Belgian Pride Parade editie 2020 JOBR

15 mei 2020

16u27

Bron: Belga 2 Er komt geen editie van de Belgian Pride Parade in 2020. Dat meldt de organisatie vrijdag. De parade werd eerder al uitgesteld naar eind augustus door de coronacrisis.

Normaal gezien zou het Belgian Pride Festival van start gaan op vrijdag 8 mei, met de Pride Parade door de Brusselse straten op zaterdag 23 mei als hoogtepunt. Tijdens de lockdown werd al beslist om de parade onder voorbehoud uit te stellen naar zaterdag 29 augustus.

Onzeker

Nu is beslist de editie 2020 helemaal te annuleren. “Een zeer moeilijke, maar wel de enige juiste beslissing”, klinkt het bij de organisatie. “Elk jaar zetten we alles op alles om van The Belgian Pride Parade een succes te maken en zo te timmeren aan een meer inclusieve samenleving. Door de coronacrisis blijven er te veel factoren onzeker om een evenement voor meer dan 100.000 bezoekers met een volwaardig programma te organiseren.” De organisatie benadrukt dat er dit jaar nog evenementen in het kader van The Belgian Pride zullen plaatsvinden. “Maar de grote parade komt er dus niet”, zegt de organisatie.

The Belgian Pride vzw zal er alles aan doen om in 2021 “een enorm straffe editie mét parade op poten te zetten, met een gevarieerd programma waarin zowel plaats is voor militante boodschappen als voor een groot feest”, klinkt het.

