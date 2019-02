Geen attest van maagdelijkheid meer: “Irrelevant, nutteloos en discriminerend” lva

25 februari 2019

05u39

Bron: Belga 0 De nationale raad van de Orde der artsen vindt het niet langer gerechtvaardigd maagdelijkheidstesten uit te voeren en daarvoor getuigschriften op te stellen. "Niet nuttig, niet relevant, discriminerend en het kan ervaren worden als een daad van agressie", luidt het in het advies, waarover Het Nieuwsblad, De Standaard en de Gazet van Antwerpen maandag berichten.

"Een goeie zaak", zegt Hendrik Cammu, gynaecoloog aan de VUB. "Het is seksistisch dat meisjes hun maagdelijkheid moeten bewijzen voor het huwelijk. Maar als arts kan je niet makkelijk 'neen' zeggen."

Met zijn advies volgt de raad een verklaring van de Wereldgezondheidsraad die tot doel had een halt toe te roepen aan de maagdelijkheidstesten. Die worden nog altijd uitgevoerd in bepaalde landen, waaronder dus ook België.

"Vooral in Brussel is er vraag naar, in ziekenhuizen waar veel patiënten met een islamitische achtergrond zijn", zegt Cammu. "Eigenlijk is het totale hypocrisie. Er wordt verwacht dat mensen maagd zijn voor ze trouwen, maar bij mannen kan dat niet bewezen worden. Wat dus zeer seksistisch is.”