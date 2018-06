Geen akkoord tussen vakbonden en minister Geens: acties in Vlaamse gevangenissen gaan door Redactie

21 juni 2018

15u38

Bron: Belga 36 Als gevolg van de vakbondsacties in de gevangenissen, is deze ochtend in Vlaanderen slechts 23 procent van het voorziene personeel opgedaagd. Dat blijkt uit cijfers van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Ook het overleg tussen de gevangenisbonden en minister van Justitie Koen Geens heeft geen akkoord opgeleverd.

De minister en de bonden zaten donderdagmiddag samen om het dossier te bespreken, maar dat heeft geen resultaat voortgebracht, volgens vakbonden ACOD en ACV.

"Buiten een timing voor het verder overleg is er niets uit de bus gekomen", zegt dan weer Filip Dudal van de christelijke vakbond ACV. "We hebben onze pijnpunten doorgegeven aan de minister, die daar nota van genomen heeft. Maar het is niet duidelijk hoe groot de onderhandelingsmarge is."

Volgende dinsdag vindt opnieuw overleg plaats op het kabinet van minister Geens. Het is de bedoeling om dan een formeel onderhandelingsproces op te zetten.

Zeker nog tot maandag staking

Intussen gaan de acties in de gevangenis door. ACOD zal de acties zeker tot volgende week dinsdag blijven voortzetten. Bovendien sluit ACOD ook niet uit dat er een oproep naar andere centrales gestuurd wordt om zich solidair te verklaren met het gevangenispersoneel. Dat betekent dat het niet volledig valt uit te sluiten dat er ook in andere sectoren acties volgen.

ACV laat weten dat er nog verder gestaakt zal worden tot maandag. Dan zal de christelijke vakbond terugkoppelen naar haar militanten om uiteindelijk in samenspraak met de andere bonden te beslissen over een eventuele voortzetting van de acties, zo luidt het.

Acties in Vlaanderen en Wallonië

De vakbonden voeren sinds dinsdag acties om te protesteren tegen het voornemen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om een gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen in te voeren. Daarnaast zijn de vakbonden ook niet te spreken over enkele aanpassingen in het personeelsstatuut dat de minister wil doorvoeren.

De actie wordt ook vandaag nog goed opgevolgd, waardoor in Vlaanderen slechts 23 procent van de ochtendploeg aanwezig was. Voor de dag- en namiddagdienst ging 27,7 procent van het normale aantal personeelsleden in uniform aan de slag.

Vooral in Dendermonde (9,3 procent), Brugge (13,8 procent) en Beveren (16,6 procent) is de opkomst laag, vergeleken met de strafinrichtingen in Tongeren (42,8 procent), Wortel (40,6 procent), Mechelen (36,6 procent), Oudenaarde (34,2 procent) of Merksplas (34,4 procent). Er zijn 95 politieagenten voor de dagdienst ingezet, naast 85 politieagenten voor de namiddagdienst en 11 agenten van de civiele bescherming.

In Franstalig België was 57,54 procent van het penitentiaire beambten vanmdidag aan de slag. Ook daar grote verschillen: 31,5 procent aanwezigen in Sint-Gillis tegen 80 procent in Dinant en 90,9 procent in Namen.

"Ten koste van menselijke waardigheid"

Het Internationaal Observatorium van de Gevangenissen (OIP) betreurt dat de vakbondsacties in de gevangenissen "ten koste gaan van het respect voor de menselijke waardigheid en de fundamentele rechten van de gedetineerden". Het OIP zegt vandaag "dat er actiemiddelen bestaan die respectvoller zijn voor de rechten van de gedetineerden".

Daarnaast is het OIP ook scherp voor de overheid, door te verwijzen naar de structurele problemen in de Belgische gevangenissen. "Het OIP stelt ook vast dat het voorontwerp (van minister van Justitie Koen Geens) aan de sociale partners werd overgemaakt op een moment dat zij nog altijd wachten op de naleving van engagementen die de minister bij de algemene staking van 2016 was aangegaan".