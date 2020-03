Geen akkoord over aangepaste werkomstandigheden voedingswinkels PVZ

28 maart 2020

19u31

Bron: Belga 0 Het overleg tussen detailhandelsfederatie Comeos en de vakbonden heeft ook zaterdag geen akkoord opgeleverd. Dat meldt het vakbondsfront. "Na verschillende onderhandelingspogingen moeten we vaststellen dat het onmogelijk is een akkoord af te sluiten op sectorniveau (...) Er wordt geen rekening gehouden met de boosheid van de medewerkers, noch met het risico dat ze iedere dag lopen." De vakbonden spreken de ondernemingen vanaf maandag aan om onderhandelingen op te starten op bedrijfsniveau.

Door het hamstergedrag van de voorbije weken is het in veel voedingswinkels zeer druk geweest. De vakbonden trokken vorige woensdag aan de alarmbel: door de drukte en de werkomstandigheden is het personeel "moreel en fysiek uitgeput", klonk het. De bonden vroegen onder meer om de supermarkten 's avonds wat vroeger te sluiten en op zondag de deuren dicht te houden, zonder loonverlies. Andere pistes waren onder meer extra verlof- en recuperatiedagen en premies.

Detailhandelsfederatie Comeos legde daarop een voorstel op tafel, maar dat is voor de vakbonden "onvoldoende", melden ze zaterdag. Volgens de bonden wil Comeos bijvoorbeeld geen algemene richtlijn uitschrijven om winkels op weekdagen wat vroeger te sluiten en op zondag dicht te houden, en wil de federatie enkel compensaties geven aan medewerkers die in direct contact staan met klanten. De vakbonden zijn ook niet tevreden met het aantal extra vakantiedagen dat Comeos op tafel legt.

"Na verschillende onderhandelingspogingen moeten we vaststellen dat het onmogelijk is een akkoord af te sluiten op sectorniveau. Een akkoord dat in verhouding staat tot de inspanning die dag na dag geleverd wordt door onze werknemers die hun gezondheid op het spel zetten", klinkt het. "Er wordt geen rekening gehouden met de boosheid van de medewerkers, noch met het risico dat ze iedere dag lopen."

Vakbond

Het vakbondsfront zal de verschillende ondernemingen vanaf maandag aanspreken om onderhandelingen op te starten op bedrijfsniveau over de vermindering van de openingsuren zonder loonverlies en de compensatie in de vorm van extra verlofdagen of premies. "Vanaf maandag vragen wij expliciet aandacht voor de medewerkers. De sociale onrust is aanwezig. Een gewaarschuwd werkgever is er twee waard", klinkt het.

Volgens Jan De Weghe van de socialistische bediendebond BBTK is het niet de bedoeling om nu tot acties over te gaan. "Dit gaat gewoon over het motiveren van het personeel, bij wie het water tot aan de lippen staat", zegt hij. "Bovendien zijn er veel werkgevers die wel al inspanningen doen. Maar een akkoord op sectorniveau bleek niet realiseerbaar. Comeos is te laat in gang geschoten."

Comeos bevestigt dat er inderdaad geen sectorakkoord met de vakbonden, maar geeft verder geen commentaar.

