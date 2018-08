Geen akkoord: ook morgen nog staking bij Gentse afvalophalers AV Sabine Van Damme Katleen Vastiau

07 augustus 2018

21u52

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS 12 In Gent is de staking bij afvalintercommunale IVAGO nog niet afgelopen. De directie kon met een laatste voorstel de drie vakbonden ACV, VSOA en ABVV niet overtuigen. Het sociaal conflict dat maandagochtend begon, blijft dus duren. Ondertussen stapelt het huisvuil zich in de Gentse straten op. De oproep van Ivago om niet opgehaalde vuilniszakken terug in huis te halen, wordt na twee dagen van broeierige temperaturen amper gevolgd.

Vuilniszakken blijven zo goed als zeker nog tot donderdag tegen de Gentse gevels staan, samen met enkele GFT-bakken, karton en glascontainers. Vandaag kwamen directie en personeel niet tot een oplossing tijdens onderhandelingen in aanwezigheid van waarnemend burgemeester Martine De Regge. Burgemeester Daniël Termont en schepen Tine Heyse, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ivago, zijn niet in het land.

Het overleg is niet uitgemond in een akkoord. Morgen om 8.00 uur worden de onderhandelingen hervat over nieuwe voorstellen om het wederzijds respect te garanderen, een aangepaste dienstregeling bij extreem hoge temperaturen in te stellen en versterking te voorzien bij inhaalrondes. "Er wordt morgen verder onderhandeld op basis van een tekst die we nu aan het opstellen zijn", zegt woordvoerder Koen van Caimere.

Morgen geen ophaling

Het uitgestalde huisvuil blijft zo goed als zeker tot donderdag staan, aangezien morgen geen ophaling gepland staat. De hinder zal morgen wel beperkt blijven. "Er is geen ophaling van huisvuil voor particulieren op woensdag. De ophaling van bedrijfsafval en het schoonmaken van de straten zal dus niet gebeuren."

De Gentse horecazaken zijn ongerust over de situatie en roepen op tot actie. "De meeste restaurants en café's hebben geen plaats om extra afval te stockeren", zegt Tim Joiris van Horeca Oost-Vlaanderen. Deze spontane actie brengt de voedselveiligheid en volksgezondheid in gevaar."

Ondernemersorganisatie Unizo dringt aan op een snelle oplossing bij afvalintercommunale Ivago. "Heel pijnlijk", zegt Unizo-voorzitter Steven Van Vooren. Die zegt dat ondernemers ternauwernood een privé-bedrijf kunnen inschakelen om het stinkende huisvuil op te halen.