Geen akkoord bij skeyes, volgende vergadering pas op 23 augustus

08 juli 2019

17u33

Bron: Belga 1 De directie en de vakbonden bij luchtverkeersleider skeyes hebben vandaag opnieuw samengezeten, maar zonder een akkoord te bereiken. Dat zegt het bedrijf. Pas op 23 augustus is er opnieuw een vergadering. Het ziet er niet naar uit dat de bonden in tussentijd actie zullen voeren.

Er is al maanden een sociaal conflict bezig bij skeyes. In mei sloot de directie al voor de tweede keer een akkoord met de socialistische vakbond, maar de christelijke en liberale vakbond weigerden dat te ondertekenen. Zij vinden dat het akkoord geen structurele oplossingen biedt, met name voor de onderbezetting.



De directie van skeyes wil het akkoord niet heronderhandelen, maar liet weten open te staan voor gesprekken over verschillende details ervan. Dat is nu al enkele weken bezig. Vandaag leverde dat opnieuw geen resultaat op. De volgende ontmoeting is gepland op 23 augustus.



Eind juni liet de christelijke vakbond verstaan dat hij de zomeruittocht op de luchthavens niet zou verstoren, "zo lang er geen provocatie komt van de directie".

