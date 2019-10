Geen 36 urenweek meer voor nieuw spoorpersoneel IB

30 oktober 2019

04u32

Bron: Belga 0 De NMBS en de netbeheerder Infrabel willen af van de 36 urenweek op het spoor. Nieuw aangeworven personeelsleden zouden vanaf 1 januari 38 uur per week moeten werken. Het voorstel maakt deel uit van het ontwerp van sociaal protocolakkoord voor de periode 2020-2022, dat momenteel op tafel ligt. Dat meldt De Tijd vandaag.

Het spoorpersoneel moet vandaag volgens zijn statuut 36 uur per week werken, maar presteert in de praktijk 40 uur. Door dat overwerk hebben de spoorwerknemers elk jaar recht op 13 compensatiedagen én 13 kredietdagen.

Naar verluidt wilde de directie de 36 urenweek aanvankelijk voor het voltallige personeel afschaffen. Dat was zelfs de belangrijkste reden waarom de socialistische bond begin juli de onderhandelingstafel verliet. De 38 urenweek zou nu alleen op nieuwe werknemers van toepassing zijn.

De vraag is of de vakbonden dat voorstel goedkeuren. Als oude en nieuwe spoorwerknemers niet hetzelfde werkregime volgen, komt het zwaar verdedigde eenheidsstatuut van het personeel bij de NMBS, Infrabel en de personeelsdienst HR Rail onder druk te staan.

HR Rail wil niet reageren zolang er geen definitief akkoord is.