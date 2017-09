Geen 100 maar 10 euro DIETER DUJARDIN

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) had zijn nek heel ver uitgestoken door na de vernietiging van de Turteltaks te zweren dat er geen nieuwe energieheffing zou komen, en dat er van de factuur van 100 euro nog hooguit een tiende zou overblijven. Vandaag blijkt dat hij zijn slag gedeeltelijk heeft thuisgehaald. Er komt wel degelijk een nieuwe forfaitaire taks, maar die zal slechts 5 euro per afnemer bedragen. Aangevuld met een lichte verhoging van het groenestroomquotum, maakt dat voor een gezin met een gemiddeld verbruik nog geen 10 euro per jaar. En zowat 35 euro per jaar voor wie elektrisch verwarmt. Die laatste categorie gezinnen betaalde tot nu toe 300 euro en initieel zelfs 770 euro. De 250.000 huishoudens die op een sociaal tarief kunnen rekenen, moeten straks zelfs helemaal niets meer betalen.



De vraag is: wie draait dan wél op voor de rekening? De bedrijven? Nee. "Die worden niet geraakt. Sommige zullen zelfs minder betalen", klinkt het. Wordt dan het overschot(je) op de begroting aangesproken? Ook niet. Dat gaat naar investeringen in sociale huisvesting, onderwijs en welzijn. Het ziet er vooral naar uit dat de regering-Bourgeois een deel van de factuur voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen van 2030 doorschuift naar haar opvolgers. "De Turteltaks was een smet op het regeringswerk geworden. We moesten ervan af", valt te horen binnen de meerderheid.



