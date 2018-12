Geduld van rector is op na dodelijke studentendoop: “Wie charter niet ondertekent, riskeert sancties die zelfs kunnen leiden tot uitsluiting KU Leuven” TMA

11 december 2018

08u37

Bron: De Ochtend 15 Het geduld van Luc Sels, de rector van de KU Leuven, is op. Alle studentenclubs moeten vandaag een aangescherpt doopcharter ondertekenen. Clubs die dat niet doen, zetten zich buiten het tuchtreglement van de KU Leuven en riskeren sancties. In het uiterste geval kan zo’n sanctie leiden tot de uitsluiting van de universtiteit. Dat heeft Sels dinsdag gezegd in De Ochtend.

Sels neemt de maatregel na de uit de hand gelopen studentendoop van studentenclub Reuzegom waarbij een 20-jarige student uit Edegem om het leven is gekomen. De Leuvense rector is “zwaar geschokt” door de gebeurtenissen en spreekt van een “emotioneel dieptepunt” in zijn periode als rector.

De rector convoceert de studentenclubs en roept hen op om een aangescherpt doopcharter te ondertekenen. Dat charter, dat richtlijnen en praktische afspraken vastlegt rond het organiseren van activiteiten, is wel ondertekend door alle studentenverenigingen die lid zijn van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie, maar niet door een hele reeks studentenclubs. Ook Reuzegom tekende het charter niet.

Voor de Leuvense rector is de tijd van praten en geduldig overleggen voorbij. De herhaalde vraag om het charter te tekenen, is volgens Sels telkens “op een koude steen gevallen”. Hij trekt een lijn in het zand en wil de clubs op hun verantwoordelijkheid wijzen. De clubs zelf verbieden kan de Leuvense rector niet. Er bestaat nog zoiets als de vrijheid van vereniging. Maar de clubs die het charter niet tekenen, zetten zich volgens Sels buiten het tuchtreglement van de KU Leuven. En studenten die zich niet aan dat reglement houden, riskeren sancties. Die kunnen gaan van een blaam of een weigering om zich opnieuw in te schrijven tot uitsluiting.

Nog volgens Sels is het charter zelf ook op verschillende punten aangescherpt. Zo zal de persoon die toezicht houdt op activiteiten, zoals studentendopen, geen drank of drugs mogen nemen. Er komen strengere regels op het gebruik van voeding en drank (bv. het mengen van bepaalde stoffen) en op het gebruik van de openbare ruimte.

Gisteren hield de rector al overleg. Als gevolg daarvan vraagt hij alle clubs “tot nader order geen dopen- of ontgroeningsactiviteiten meer te organiseren.” Het overgrote deel van die activiteiten vinden meestal plaats tijdens de eerste maanden van het academiejaar en zijn dus al achter de rug.

LEES OOK. Portret van Reuzegom, de studentenclub die een dode op haar geweten heeft: elitair clubje, maar smeriger wordt het niet

Zwaar geschokt door overlijden @KU_Leuven student na doop Reuzegom. Als vader voel ik mee met familie en vrienden. Als rector geef ik andere ouders en studenten mee dat de handelingen van Reuzegom niets te maken hebben met studentenleven [1/3] Luc Sels(@ LucSels) link

Sommige studentenclubs stellen zich al jaren weigerachtig op ten opzichte van onze pogingen hen tot verantwoord gedrag te brengen. Veel respect voor @LOKOleuven en onze erkende kringen die deze verantwoordelijkheid wél opnemen [2/3] Luc Sels(@ LucSels) link

Activiteiten van Reuzegom worden niet getolereerd. Ze zijn al meermaals over de schreef gegaan. In afstemming met gerecht en politie starten wij tuchtonderzoek tegen de verantwoordelijke studenten. Actie volgt morgen na mijn terugkeer uit Japan [3/3] Luc Sels(@ LucSels) link