Gedrogeerde bestuurder ontvlucht politiecontrole door als spookrijder E19 in Mechelen op te rijden en crasht in Rumst bvb

09 juli 2018

13u48

Bron: Belga 0 Zaterdagnacht is een poging om te ontsnappen aan een politiecontrole in Mechelen geëindigd met een spectaculaire crash in Rumst. Dat laat de lokale politie vandaag weten. De bestuurder was onder invloed van drugs.

De lokale politie Mechelen-Willebroek controleerde in de nacht van zaterdag op zondag in de Elektriciteitstraat in Mechelen op alcohol en drugs in het verkeer. Op 504 uitgevoerde ademtests testten 18 bestuurders positief: 15 voor alcohol, 2 op drugs en 1 persoon op beide.

Spookrijden

Eén automobilist trachtte weg te vluchten voor de controle. Met een snelheid van 130 km/u waar 70 km/u is toegelaten reed hij richting E19. Daar draaide de man in de verkeerde richting de afrit in Mechelen Noord op. Een tegenligger moest bruusk remmen om de spookrijder te ontwijken.

Op de E19 maakte de bestuurder vervolgens rechtsomkeer over de ganse breedte van de weg om verder te vluchten richting Antwerpen. Pogingen van de politie om de man te doen vertragen, haalden niets uit. Tijdens het inhalen week de man enkele keren gevaarlijk uit richting de dienstwagen van de politie, die een aanrijding wist te vermijden.

Crash

Toen hij aan volle snelheid de afrit in Rumst afreed, crashte de bestuurder op een verhoogde middenberm van de Bussestraat. Het voertuig werd gekatapulteerd, schoot nipt naast een verlichtingspaal op de middenberm en kwam aan de overkant van de straat tot stilstand.

De man was ongedeerd. Hij was in het bezit van een kleine hoeveelheid cannabis. Een speekseltest wees uit dat de bestuurder onder invloed was van cannabis, cocaïne en amfetamines. De politie heeft het rijbewijs van de man voor 15 dagen ingetrokken. Hij zal ook nog voor de politierechtbank verschijnen.