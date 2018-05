Gedood met kruisboog door liefdesrivaal VHS

03 mei 2018

05u00 1 Vrienden en familie van Bjorn De Vrieze (28, foto) zoeken troost bij elkaar aan zijn huis, waar de slagerszoon eergisteren werd vermoord. Dader blijkt de 24-jarige Jordy V., die hem ombracht met een kruisboog.

V. kon het niet verkroppen dat de moeder van zijn twee kinderen, een vrouw van 23, een relatie was begonnen met De Vrieze. Daarom wachtte hij het slachtoffer op toen die thuiskwam en verraste hem. De Vrieze had geen schijn van kans. De dader, die de moord twee weken geleden in zijn kennissenkring had aangekondigd, zit intussen in de cel.

"Ik kan aannemen dat hij en Bjorn, die elkaar al lang kennen, niet meer door dezelfde deur konden", zegt een vriend van het slachtoffer. "Maar zoals het nu gelopen is, zijn er geen winnaars in dit verhaal. Bjorn is er niet meer, de dader zit in de gevangenis en de vrouw om wie het draait, blijft alleen achter met haar twee kleine kinderen. Dit is zo triest, dat er bijna geen woorden voor zijn."

