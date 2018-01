Gedetineerden met lange celstraf zitten die steeds vaker volledig uit, maar dat is niet per se goede zaak SI

21 januari 2018

13u57

Bron: VRTNWS 1 Volgens een onderzoek van de KU Leuven zitten mensen die veroordeeld worden tot een lange gevangenisstraf, die straf steeds vaker volledig uit. De keerzijde van de medaille is wel dat de gedetineerden vrijkomen zonder voorwaarden eenmaal hun straf erop zit. Bovendien worden ze dan ook niet meer opgevolgd door politie of justitie.

Een lange straf is een straf van minstens drie jaar. Gedetineerden met een lange staf krijgen na een derde van hun straf de mogelijkheid om een vervroegde invrijheidstelling aan te vragen en dus voorwaardelijk vrij te komen.

Volgens criminoloog Luc Robert van de KU Leuven worden echter steeds minder gedetineerden vervroegd vrijgelaten. 'De meeste gedetineerden zullen minstens een aantal keer een weigering gehad hebben voor een vervroegde invrijheidsstelling door de strafuitvoeringsrechtbank, waardoor ze uiteindelijk afhaken', aldus Luc Robert. Net door de herhaalde afwijzingen, kiezen de gedetineerden er dus voor om hun straf gewoon volledig uit te zitten.

Wanneer gedetineerden hun straf volledig uitgezeten hebben, worden ze gewoon vrijgelaten zonder voorwaarden of opvolging. Het probleem is dat net de mensen met een lange straf diegenen zijn die nood hebben aan begeleiding. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om seksuele delinquenten.

Luc Robert: 'De gedetineerden zullen door alle frustraties die ze opgelopen hebben en door gebrekkige voorbereiding op invrijheidstelling bijna levende bommetjes zijn die we naar buiten laten zonder controle, zonder supervisie, zonder begeleiding.' Robert stelt zich dan ook de vraag of we als samenleving wel dit soort van invrijheidstelling willen.