Gedetineerde snurkt zo hard dat hij elke nacht slaag krijgt in gevangenis van Brugge

03 februari 2018

10u25

Gedetineerde André Drabs (60), sinds juni in de gevangenis van Brugge, snurkt zo hard dat hij elke nacht slaag krijgt. De man eist nu een aparte cel op.

Volgens een arts snurkt de man uit Antwerpen gemiddeld aan 57,6 decibel per nacht, even luid als een kind dat schreeuwt. Zijn advocaat haalt aan dat de man soms pieken haalt van 93 decibel en dat komt overeen met het geluid van een drilboor. Zijn medegevangenen worden er gek van en dat leidt tot geweld, klinkt het bij raadsman Joris Van Maele in Het Nieuwsblad. "Zo goed als elke nacht wordt mijn cliënt gewekt door een vuistslag in het gezicht." Soms slaan ze hem ook met andere voorwerpen. Bij het ochtendgloren wordt hij ook door andere gevangenen, die in dezelfde gang slapen, belaagd. "Zijn gesnurk draagt zo ver dat ook zij er last van hebben."

In de gevangenissen van Wortel en Antwerpen, waar Drabs eerder al zat, kennen ze het probleem. De man kreeg er een aparte cel. Dat privilege wil de gevangenis van Brugge hem niet toestaan. "Zijn veiligheid is nochtans in gevaar", zegt zijn advocaat nog. Volgens hem heeft de gedetineerde trouwens lange tijd verzwegen dat hij geslagen werd, uit vrees voor represailles. Nu is de situatie onhoudbaar geworden. "Hij durft amper nog te slapen."

De gevangenis van Brugge stelt zich vragen en is niet onmiddellijk van plan de man apart te slapen te leggen. "Volgens de gegevens in het onnderzoek slaapt de gedetineerde als een roos. Bovendien is het niet bewezen dat de blauwe plekken er komen door zijn snurkprobleem." Advocate Eline Dupont zegt dat die evengoed het gevolg kunnen zijn van "zijn onhebbelijke karakter". De rechtbank doet uitspraak op 9 februari.