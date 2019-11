Gedetineerde profiteert van afwezigheid cipier en gaat op de loop in ziekenhuis LH

16 november 2019

15u53

Bron: Belga 4 Voorbije dinsdag is een gedetineerde uit de gevangenis van Jamioulx ontsnapt toen hij in het ziekenhuis Marie Curie in Lodelinsart (Charleroi) lag. Het gevangeniswezen bevestigt vandaag die informatie uit de Sudpresse-kranten. Er loopt een onderzoek naar de omstandigheden van de ontsnapping. Het ziekenhuis was niet op de hoogte van de opname van de gedetineerde.

De gedetineerde verbleef sinds drie dagen in het ziekenhuis en ontsnapte dinsdag, bevestigt het ziekenhuis. De man was opgenomen met verschillende verwondingen die hij opgelopen had tijdens een gevecht met medegedetineerden in de Henegouwse gevangenis. De gedetineerde was vastgemaakt aan het ziekenhuisbed, maar zou van de afwezigheid van een cipier geprofiteerd hebben om op de loop te gaan.

De woordvoerster van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie bevestigt de informatie en meldt dat de politie een onderzoek gestart is. De politie van Charleroi wenste niet te reageren. Op beelden van de bewakingscamera's is te zien zijn hoe de gedetineerde op de loop gaat.



"Het ziekenhuis moet op de hoogte gebracht worden van de komst van een gedetineerde, wat niet het geval was bij deze overbrenging", preciseert het ziekenhuis. Er bestaat een speciale procedure wanneer een gedetineerde in het ziekenhuis komt voor een onderzoek of voor opname. Zo wordt de patiënt afgeschermd van andere patiënten en worden precieze routes gebruikt. "Indien nodig kunnen onze bewakingsagenten bijkomende hulp verlenen. Wij zijn vertrouwd om gedetineerden te ontvangen, en als wij op de hoogte zijn, verloopt dat perfect.”