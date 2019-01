Gedetineerde ontsnapt uit gevangenis van Namen SPS

01 januari 2019

19u04

Bron: Belga 0 Een gedetineerde is vanochtend ontsnapt uit de gevangenis van Namen. Dat meldt het parket van Namen. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid. Het gaat om de 39-jarige Christian Lefevre, die goed gekend is bij justitie.

Lefevre is ongeveer 1m70 groot en normaal gebouwd. Hij heeft bruine ogen, bruin haar en is kalend. Op het ogenblik van zijn ontsnapping droeg hij gevangeniskledij: een witte broek, een zwarte trui en een witte jas. Hij vluchtte naar het station van Namen.

Wie Lefevre gezien heeft of weet waar hij is, kan contact opnemen met de speurders via het gratis nummer 0800 30300. Tips kunnen ook gestuurd worden naar opsporingen@police.belgium.eu.