Gedetineerde met penitentiair verlof pleegt carjacking in Marche

lva

28 juli 2018

23u47

Bron: Belga

Een gedetineerde van de gevangenis van Lantin heeft dinsdag een carjacking gepleegd in March-en-Famenne, terwijl hij op penitentiair verlof was. Dat zegt het parket van Luxemburg zaterdag. De man is vrijdagavond opgepakt, zegt de magistraat van wacht.