Gedetineerde krijgt er nog eens vijf jaar celstraf bij omdat hij zijn nichtjes seksueel misbruikte: "Ze spannen samen omdat ik vrijkom" ADN

22 maart 2018

15u57

Bron: Belga 0 Een gedetineerde uit de gevangenis van Hasselt heeft een bijkomende straf van vijf jaar gekregen omdat hij jarenlang zijn nichtjes seksueel misbruikt heeft. Het openbaar ministerie vroeg de onmiddellijke aanhouding waardoor de man in de loop van 2018 niet zou vrijkomen als hij zijn huidige straf heeft uitgezeten. Daar ging de rechtbank van Tongeren niet op in. De komende jaren staat hij wel nog onder toezicht van de strafuitvoeringsrechtbank.

De feiten waarvan de nu meerderjarige vrouwen de gedetineerde van beschuldigen, dateren al van voor 2000. De man zou, vanaf zijn vijftiende, de nichtjes seksueel misbruikt hebben. Telkens de meisjes in zijn buurt waren, werden ze misbruikt.

Zo vertelde een van zijn slachtoffers hoe ze samen naar een pornoversie van de tekenfilm Doornroosje keken en hoe ze daarna in bad werd gezet en betast werd. Ook moest ze hem meermaals oraal bevredigen toen ze tijdens de middagpauze naar zijn huis moest gaan. Een ander slachtoffer verklaarde dat ze door haar neef werd aangeraakt en dat hij regelmatig zijn geslachtsdeel liet zien. Zo stopte hij dat onder meer in een glas water waar haar moeder van zou drinken.

De advocaat van de aanwezige vrouw vertelde hoe zijn cliënte van haar zesde tot haar dertiende werd misbruikt telkens als ze alleen was met de gedetineerde. Pas toen het meisje alles vertelde aan haar vader, stelde de familie de jongen voor een ultimatum. Er zou geen klacht tegen hem ingediend worden op voorwaarde dat hij in Turkije zijn legerdienst ging doen.

"Complot"

Sinds 2009 zit hij door een opeenstapeling van veroordelingen, waaronder ook voor gelijkaardige feiten, in de gevangenis van Hasselt. Tijdens de behandeling van de zaak argumenteerde de man dat de vrouwen samenspanden en nu pas een klacht tegen hem indienden omdat hij in de loop van dit jaar vrij komt. De rechtbank zegt in het vonnis dat er in het dossier genoeg objectieve bewijzen zitten die dit tegenspreken. Zo deed een van de meisjes haar verhaal al tegen een sociaal assistente nog voor er bekend was dat de gedetineerde vrij zou komen.