Gedetineerde klimt op dak gevangenis Nijvel lva

12 augustus 2018

00u03

Bron: Belga 0 Een gedetineerde is zaterdagavond op het dak geklommen van de gevangenis van Nijvel. Dat bericht RTL Info, dat daarover bevestiging kreeg van politiezone Nijvel-Genappes.

De gevangene weigerde terug te keren naar zijn cel na zijn wandeling op de binnenkoer. Hij klom op het dak en weigerde ervan af te komen.

De lokale politie greep in en stelde een veiligheidszone in rond de gevangenis. Vervolgens kwamen de speciale politie-eenheden ter plaatse. Er vinden onderhandelingen plaats in "bijzondere omstandigheden, die we met kalmte tegemoettreden", zegt de politie.