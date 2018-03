Gedetineerde die twee cipiers aanviel in Gentse gevangenis aangehouden en overgeplaatst KVDS

03 maart 2018

11u35

Bron: Belga, Eigen Berichtgeving 2 De gedetineerde die donderdagavond in de Gentse gevangenis aan de Nieuwewandeling twee cipiers verwondde, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij werd overgeplaatst naar een andere gevangenis, bevestigt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Bij het incident werd eerst een vrouwelijke cipier aangevallen. Ze kreeg slagen en schoppen in het aangezicht. Twee andere cipiers kwamen tussenbeide, waarna de man, die met een zelfgemaakt wapen de cipiers op afstand wou houden, kon worden overmeesterd.

De vrouwelijke cipier werd overgebracht naar het ziekenhuis en werd een week arbeidsongeschikt verklaard. Zij heeft intussen het ziekenhuis verlaten. Een van haar collega's die tussenbeide kwam, raakte lichtgewond.

Roeselarenaar Ringo D.W. (44) werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Die liet hem aanhouden voor poging tot doodslag en verboden wapenbezit. Hij zat al vast voor diefstallen, drugsdelicten en geweld tegen agenten.

De man staat overigens bekend om zijn agressieproblematiek. Hij viel in het verleden crèchemoordenaar Kim De Gelder aan in de gevangenis van Oudenaarde en kreeg vier jaar geleden nog tien maanden extra straf nadat hij de arts in de gevangenis van Hasselt een vuistslag in het gezicht gaf.