Gedetineerde de keel overgesneden in cel in gevangenis Sint-Gillis

Redactie

05 december 2019

15u58

30

In de gevangenis van Sint-Gillis is een gedetineerde dood aangetroffen in zijn cel. Dat bevestigt het gevangeniswezen aan onze redactie. De man zou de keel overgesneden zijn door zijn celgenoot. Het parket onderzoekt de zaak.