Gedetineerde dagvaardt Belgische staat omdat hij naar rechtbank van Luik gebracht wil worden SVM

10 oktober 2018

17u37

Bron: Belga 0 Een gedetineerde in de gevangenis van Sint-Gillis dagvaardt de Belgische staat. De man en zijn advocaat willen zich er zo van verzekeren dat hij overgebracht wordt naar de rechtbank van Luik, waar hij binnenkort moet verschijnen. De zaak wordt behandeld in kort geding op 16 oktober.

Omwille van budgettaire problemen en personeelstekort is het niet altijd mogelijk om de gevangenen over te brengen. Een van de gedetineerden in Sint-Gillis kon om deze reden niet verschijnen voor de correctionele rechtbank van Luik. Hij moet nu opnieuw verschijnen op 22 oktober, maar er is geen garantie dat hij van de gevangenis naar Luik zal worden overgebracht.

Zijn advocaat Mathieu Simonis heeft daarom beslist om de Belgische staat te dagvaarden. "Het is toch al te gek dat je naar kort geding moet om een dergelijk recht te verkrijgen", klinkt het uit zijn mond.